Neue Hybridtechnik : Honda Civic im Test: Sparsamer Kompakter mit 184 PS

Berlin Honda galt mal als der sportbetonteste Hersteller unter den Japanern. Doch haben die Ambitionen zuletzt etwas nachgelassen. Mit dem neuen Civic kommen die Asiaten nun wieder in Fahrt. Jedoch kommt es ihnen diesmal auch auf Sparsamkeit an.

Prelude, NSX, Type-R - kein anderer Autohersteller aus Japan hat so eine sportliche Tradition wie Honda. Und um kaum einen ist es in den letzten Jahren so ruhig geblieben, zumindest in Europa.