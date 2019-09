SUV und Supersportwagen : Hongqi aus China feiert IAA-Premiere

Der Hongqi-Geländewagen E115 spielt in einer Liga mit potenten Edel-SUVs wie Bentley Bentayga oder BMW X7. Foto: Thomas Geiger/dpa-tmn.

Frankfurt/Main Die chinesische Automarke Hongqi ist erstmals auf der (Publikumstage: 12. bis 22. September) vertreten. Während viele Hersteller der Frankfurter Messe in diesem Jahr fern geblieben sind, hat die asiatische Luxusmarke zwei Autos mit in die Mainmetropole gebracht.

Kaum Serienchancen in Europa



Der Hersteller machte allerdings keine Angaben zu den Serienchancen beider Studien. Auch weil es noch keine Pläne für einen Vertrieb in Europa gibt, wird man beide Autos auf hiesigen Straßen so schnell wohl nicht wieder sehen.