Rückholaktion : Hyundai ersetzt wegen Brandgefahr Batterien in E-Autos

Hyundai ersetzt wegen Brandgefahr Batterien in E-Autos

Wegen potenzieller Brandgefahr will Hyundai die Batteriesysteme in 82.000 Elektrofahrzeugen aus eigener Produktion ersetzen. Foto: Uli Deck/dpa

Seoul Hyundai hat Mängel an seinen eingebauten Batterien festgestellt und startet nun einen Rückruf für mehr als 80.000 Fahrzeuge. Betroffen sind vor allem SUVs des Modells Kona EV.

Der südkoreanische Autohersteller Hyundai will weltweit wegen potenzieller Brandgefahr die Batteriesysteme in 82.000 Elektrofahrzeugen aus eigener Produktion ersetzen. Die Rückholaktion werde etwa eine Billion Won (etwa 742 Millionen Euro) kosten, teilte der VW-Rivale am Mittwoch mit.