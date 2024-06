Kleinwagen in SUV-Optik Hyundai Inster: Erster elektrischer Mini aus Korea ist da

Hyundai steigt in den Preiskampf ums Elektroauto ein und kontert Sparmodelle wie den Citroën C3 oder den bevorstehenden VW ID.2 jetzt mit dem Inster. Der vom koreanischen Erfolgsmodell Casper abgeleitete Kleinwagen soll zum Jahresende in den Handel kommen und in der Basisversion unter 25.000 Euro kosten, kündigte der Hersteller an.