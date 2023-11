Auto Hyundai macht den Ioniq 5 zum elektrischen Sportwagen

Zwar fährt die N-Division mit dem Ioniq 5 in eine neue Zeit, will aber weiter die alten Ideale bedienen: So simuliert die Elektronik eigens ein achtstufiges Doppelkupplungsgetriebe samt Schaltpaddeln und Drehzahlbegrenzer und flutet die Kabine mit einem authentischen, an das Fahrverhalten angepassten Motorsound.