Hyundai Nexo mit Brennstoffzelle kommt im Herbst

Mit rund 600 Kilometer Reichweite, fünf Minuten Ladezeit und Wasserdampf als Abgas bringt Hyundai den Nexo auf den Weg. Das von einer Brennstoffzelle und einem Elektromotor angetriebene Mittelklasse-SUV soll in Deutschland im Herbst in den Handel kommen, teilte der Hersteller mit. dpa

Der Preis werde unter den rund 65 000 Euro liegen, die Hyundai aktuell für den zum Brennstoffzellen-Fahrzeug umgerüsteten iX35 verlangt, heißt es in der offiziellen Mitteilung. In Unternehmenskreisen kalkuliert man mit knapp 60 000 Euro.

Dafür gibt es einen 4,67 Meter langen Geländewagen mit einem 120 kW/163 PS starken E-Motor, der in 9,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt und eine Spitze von 179 km/h erreicht. Statt einer großen Lithium-Ionen-Batterie nutzt der Nexo eine Brennstoffzelle, die den Strom aus Wasserstoff erzeugt und als einziges Abgas Wasserdampf produziert. Dafür hat er drei Karbontanks mit etwa sechs Kilogramm Wasserstoff an Bord, die Hyundai zufolge für rund 600 Kilometer reichen. Im Gegensatz zum Ladevorgang beim E-Auto soll das Tanken somit nicht länger als bei einem Benziner oder Diesel dauern.

Der Nexo soll auch mit Ausstattung und Assistenzsystemen punkten. So hat er ein komplett digitales Cockpit, in das beim Blinken Kamerabilder eingeblendet werden, die den Rückspiegel überflüssig machen. Und er fährt autonomer als jeder andere Hyundai: Ein- und Ausparken kann er auch ohne Insassen, und auf der Autobahn soll er Spur und Abstand so zuverlässig halten, dass man die Hände nach Herstellerangaben nur noch pro forma am Lenkrad halten muss.