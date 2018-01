später lesen Motorshow in Detroit Hyundai zeigt zweite Auflage des Veloster FOTO: Thomas Geiger FOTO: Thomas Geiger Teilen

Hyundai hat auf der <a href="https://naias.com/" target="_blank">Motorshow in Detroit</a> (Publikumstage 20. bis 28. Januar) die zweite Generation des Veloster enthüllt. Das kompakte Coupé mit der eigenwilligen Dreitüren-Konstruktion soll in den USA im Sommer in den Handel kommen. dpa