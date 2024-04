Autotest Im Tesla Cybertruck fühlen sich Cowboys wie im Weltall

In der Theorie taugt der Cybertruck auch fürs Gelände: Wozu hat er schließlich eine Luftfederung, mit der die Bodenfreiheit auf Knopfdruck auf 40 Zentimeter steigt. Und Allradantrieb gibt es für die allermeisten Modelle natürlich auch. Doch zumindest zahlreiche Internet-Videos legen nahe, dass er sich in Schlamm und Schnee nicht ganz so leicht tut, wie uns Tesla weismachen will.