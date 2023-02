Elektrisches Kompakt-SUV : Im Test: Warum der BMW iX1 das Zeug zum Bestseller hat

Berlin Den Volksgeschmack treffen die aktuellen BMW-Modelle wohl eher nicht. Und ihre Motoren könnten klimaschonender sein. Doch mit dem neuen X1 gibt es nun eine Ausnahme. Was eine Testfahrt über ihn verrät.

Doch zwischen all diesen Charaktertypen hat sich ein stiller Star in Stellung gebracht: So zählt der X1 heute bei BMW zu den Bestsellern. Kein Wunder also, dass sich die Bayern bei der dritten Generation des kompakten SUV jede Provokation verkneifen.