Bundesanstalt : Immer mehr Radfahrer mit Helm unterwegs

Auch immer mehr jüngere Radfahrer tragen einen Fahrradhelm. Von den 11- bis 16-Jährigen setzte mehr als die Hälfte im Jahr 2020 einen Helm auf, so die Zahlen der Bundesanstalt für Straßenwesen. Foto: Fabian Sommer/dpa

Berlin Noch gibt es für Radfahrer in Deutschland keine Helmpflicht. Aber immer mehr Menschen tragen auf dem Rad freiwillig einen Kopfschutz. Auch bei Motorradfahrern wächst das Sicherheitsbewusstsein.

Einen besonders starken Anstieg gab es demnach bei Teenagern und bei Älteren ab 61 Jahren. In der Gruppe der 11- bis 16-Jährigen setzte mehr als die Hälfte im Jahr 2020 einen Helm auf: 54 Prozent anstelle von 34 Prozent im Jahr 2019. Unter den Radfahrern ab 61 Jahren gab es einen Sprung auf 43 Prozent gegenüber 21 Prozent im Vorjahr.

Im Auto legten im Jahr 2020 98 Prozent aller erwachsenen Insassen den Sicherheitsgurt an, das sind etwas weniger als im Vorjahr. Nahezu alle beobachteten Kinder waren hier wie im Vorjahr gesichert. Die Anschnallquote von Fahrern im Güterkraftverkehr betrug fast unverändert 87 Prozent.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hatte Anfang 2019 die Kampagne „Helme! Retten! Leben!“ gestartet, um vor allem junge Menschen davon zu überzeugen, beim Fahrradfahren einen Helm zu tragen. Die Ergebnisse für das Jahr 2020 seien „ein Riesenfortschritt“, sagte Scheuer am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Die Bundesanstalt für Straßenwesen beobachtet jährlich den Verkehr in sechs Regionen in Deutschland. In die Erhebung für das Jahr 2020 sind den Angaben zufolge Daten von mehr als 14 400 Radfahrern eingeflossen.