Sicherheit im Trend : Immer mehr Radler tragen einen Schutzhelm

Bergisch Gladbach Radeln boomt, vor allem E-Bikes sind beliebt: Mit dem Trend werden auch Fahrradhelme immer selbstverständlicher. Das zeigen offizielle Zahlen.

Demnach fuhr fast ein Drittel (32 Prozent) aller, die 2021 mit dem Fahrrad oder Pedelec unterwegs waren, mit Helm - ein Plus von sechs Prozentpunkten gegenüber dem vorangegangen Jahr. Die höchste Quote ergab sich mit rund 77 Prozent bei den 6- bis 10-Jährigen, während sich mit weniger als einem Drittel (30 Prozent) die 31- bis 40-Jährigen am wenigsten mit Helm schützten. Allerdings ist die Bereitschaft dazu in dieser Altersgruppe am meisten gewachsen. 2020 lag die Quote noch bei 15 Prozent.