Immer mehr schwere Unfälle mit E-Bikes

Immer mehr E-Biker sind in schwere Unfälle verwickelt. In den ersten neun Monaten des Jahres 2017 seien knapp 4300 Unfälle mit Personenschäden registriert worden, an denen oft Elektro-Fahrräder beteiligt gewesen seien, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) mit. Von Matthias Brunnert, dpa