Infiniti zeigt neue QX50-Generation ein Jahr vor EU-Start

Gut ein Jahr vor dem Europastart hat Nissans Luxusmarke Infiniti die neue Generation des QX50 gezeigt. Der Geländewagen im Format von BMW X3 und Mercedes GLC feiert seine Weltpremiere auf der <a href="https://laautoshow.com/" target="_blank">LA Auto Show</a> (Publikumstage: 1. bis 10. Dezember). dpa

In Deutschland soll er im Herbst 2018 in den Handel kommen, wie der Hersteller mitteilt. Der neue QX50 streckt sich den Angaben zufolge auf 4,70 Meter. Er steht auf einer neuen Plattform mit 2,80 Metern Radstand, die vor allem für Frontantrieb ausgelegt ist und den Allradantrieb als Option ermöglicht.

Als einzigen Motor gibt es einen neuen 2,0-Liter-Turbo mit 200 kW/272 PS. Es ist nach Herstellerangaben der erste Motor mit variabler Kompression und kann so zwischen besonders guter Performance und besonders effizientem Betrieb variieren.

Kombiniert mit einer ebenfalls neuen, stufenlosen Automatik, beschleunigt er deshalb nicht nur in bestenfalls 6,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht ein Spitzentempo von 230 km/h. Er soll gegenüber dem bisherigen V6-Motor mit ähnlicher Leistung auch bis zu 25 Prozent weniger verbrauchen. Genaue Daten bleibt Infiniti allerdings noch schuldig.

Mit dem „ProPilot“-System kann sich der QX50 dank Kamera- und Radarsensoren nahezu autonom seinen Weg über die Autobahn suchen. Dass die Premiere für den europäischen Markt ungewöhnlich früh erfolgt, hat einen Grund: Gebaut in einem neuen Werk in Mexiko, kommt der QX50 in Nordamerika bereits im Frühjahr in den Handel.

