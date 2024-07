Autofahren im Sommer Insektenreste auf dem Auto: So bleibt Ihr Lack intakt

Trocknen die Reste erst mal richtig an, ist es oft schon zu spät. Die Spuren lassen sich dann bisweilen nur noch durch Polieren und, wenn das nicht reicht, durch Schleifen entfernen. Davon abgesehen trocknen Insektenreste auf dunklem Lack viel schneller an als auf hellem, weil letzterer sich nicht so stark in der Sonne erwärmt.