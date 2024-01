Autotest Ist der SUV Wey 03 eine Option für preisbewusste Käufer?

So eindrucksvoll der Antrieb in der Theorie sein mag und so komfortabel die 9-Gang-Automatik, fehlt dem Wey03 in der Praxis ein wenig Feinschliff. Die Lenkung ist für so viel Leistung und den Wettkampf mit BMW & Co nicht präzise genug. Und etwas mehr Gelassenheit würde dem Fahrwerk bei flottem Tempo auch nicht schaden. Es zeigt sich etwas zu nervös, läuft Spurenrillen hinterher und lässt sich von Bodenwellen zu stark aus der Ruhe bringen.