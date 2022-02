Software von Nvidia : Jaguar Land Rover setzt auf Fahrcomputer von Nvidia

Von 2025 an sollen Computer und Software von Nvidia in alle neuen Modellen der Marken Jaguar und Land Rover integriert werden. Foto: Gerald Matzka/dpa-Zentralbild/ZB

Santa Clara Autonomes Fahren ist der große Zukunftstrend in der Automobilindustrie. Auch Jaguar Land Rover bereitet sich darauf vor und holt sich den Chipkonzern Nvidia an seine Seite.

Im Wettstreit um den Platz im Auto der Zukunft hat sich der Chipkonzern Nvidia mit Jaguar Land Rover einen weiteren Kunden für seine Fahrassistenz-Technik gesichert. Von 2025 an sollen Computer und Software von Nvidia in alle neuen Modellen der Marken Jaguar und Land Rover integriert werden, wie die Unternehmen am ankündigten.