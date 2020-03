Mobil wie 007 : James Bond und seine Autos

Berlin Wenn James Bond zum Jahresende in „Keine Zeit zu sterben“ wieder die Welt rettet, sitzt er in einem Aston Martin - natürlich. Die Marke aus England hat dem Agenten viel zu verdanken. Besonders ein Modell.

Bei der Planung des Filmes, der 1964 erschien, beschlossen die Produzenten, dass James Bond in einem sportlicheren Fahrzeug unterwegs sein soll. „Co-Produzent Harry Saltzman besuchte daher im Herbst 1963 Aston Martin, um über eine Kooperation zu sprechen“, erzählt Tesche. Der Autobauer erkannte die Marketing-Möglichkeiten nicht auf Anhieb und bot Saltzman den Nachfolger des Mark III, den DB5, nur zum Kaufen an - für 4500 britische Pfund.

Erst in weiteren Gesprächen konnte Saltzman den Hersteller überzeugen, Autos kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Mit dem DB5 in „Goldfinger“ startet die Technisierung der Fahrzeuge. „Die Produzenten erkannten, dass ein hochgerüstetes Auto beim Publikum ankommt. Seitdem dient das Bond-Auto als hochgezüchtetes Waffenarsenal, als eine Trutzburg, die kaum erobert werden kann“, erklärt Tesche. Zudem sei der Aston Martin der persönlichste Gegenstand, den James Bond besitzt. Und dafür kämpfe er.

In der Vergangenheit gab es jedoch immer wieder Filme, in denen James Bond in anderen Fahrzeugen unterwegs war, wie in „Man lebt nur zweimal“ in einem Toyota 2000 GT oder in den drei von BMW gesponserten Folgen „Golden Eye“, „Der Morgen stirbt nie“ und „Die Welt ist nicht genug“.