Jeep bringt neuen Wrangler

Eine Gelände-Legende geht in die nächste Runde: Auf der <a href="https://laautoshow.com/" target="_blank">LA Auto Show</a> in Los Angeles (Publikumstage 1. bis 10. Dezember) zeigt Jeep den neuen Wrangler und kündigt die Markteinführung für 2018 an. dpa