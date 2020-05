Mit Einweisung und Klo : Jetzt als Neuling ein Wohnmobil mieten

München Wer in Corona-Zeiten das Wohnmobil für seinen Urlaub entdeckt und eines mieten will, sollte ein paar wichtige Dinge beachten.

Urlaub im fahrenden Ferienhaus: Wer sich ein Wohnmobil mieten will, muss zunächst einen Blick in den Führerschein werfen, ob er so ein Gefährt damit überhaupt bewegen darf. Das ist für Mobile bis zu 3,5 Tonnen noch mit einem Pkw-Führerschein (Klasse B) machbar, so der ADAC.