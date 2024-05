Immer im Bilde Jetzt bekommen auch Beifahrer ihr eigenes Display

Zwar boomen aktuell die Bildschirme und es ist längst der von Berylls-Mann Burgard beschriebene Wettkampf um Auflösung und Ausdehnung entbrannt. Doch nicht jeder macht dabei mit: Wenn BMW im nächsten Jahr die sogenannte Neue Klasse bringt, wird es dort nur einen Bildschirm in der Mitte und stattdessen das erste Head-up-Display geben, das sich über die gesamte Breite der Frontscheibe erstreckt, stellt Entwicklungsvorstand Frank Weber in Aussicht: In weiten Teilen frei konfigurierbar und für den Beifahrer genauso zu sehen wie für den Fahrer, so Weber weiter.