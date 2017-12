später lesen Aktion gegen Falschparker „Kannste so parken, ist dann halt scheiße“ - Autos in Folie FOTO: Radfahren In Stuttgart FOTO: Radfahren In Stuttgart Teilen

Twittern

Teilen



Die Botschaft ist eindeutig. „Kannste so parken, ist dann halt scheiße“ steht in Großbuchstaben auf dem Zettel an der Windschutzscheibe. Das Auto selbst ist in Folie verpackt - und mit einer Schleife aus Flatterband versehen. Von Antonia Lange, dpa