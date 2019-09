ADAC-Test : Kaum gute Winterreifen für Vans und Kleinwagen

München Der ADAC hat Winterreifen für Vans und Kleinwagen unter die Lupe genommen, mit schlechten Resultaten: Rund jeder fünfte der insgesamt 31 Pneus schneidet „mangelhaft“ ab.

Etwas besser das Bild bei den 16 Kleinwagenreifen in der Dimension 185/65 R15 T: Hier sind mit 10 Stück mehr als die Hälfte immerhin „befriedigend“. Das sei gut für die Verbraucher, die so eine breite Auswahl an „insgesamt ordentlichen“ Winterpneus bekommen, so der ADAC. Drei schneiden sogar „gut“ ab: Der Dunlop Winter Response 2 (2,1) bekommt Bestnoten auf Schnee und beim Kraftstoffverbrauch.