Gut geschmiert : Kettensprays fürs Motorrad überzeugen im Test

Kettensprays fürs Motorrad haben im Test meist gut abgeschnitten. Foto: Lukas Barth/dpa-tmn.

Losheim am See Die Kette eines Motorrads muss laufen und laufen - und zwar möglichst geschmeidig. Deshalb ist regelmäßige Pflege wichtig. An guten Produkten dafür mangelt es nicht, wie eine Untersuchung zeigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Beim Kauf von Kettenspray können Motorradbesitzer einem Test zufolge kaum etwas falsch machen. Darauf lässt die aktuelle Untersuchung von 13 Sprays durch die Prüf-Organisation KÜS und die Zeitschrift „Motorrad“ schließen.

Bis auf wenige Ausnahmen bewegten sich die Produkte demnach „auf hohem Niveau“, lautete das Fazit. Drei Mal vergaben die Tester die Note „sehr gut“, sieben Sprays waren „gut“, drei „befriedigend“.

Am besten schnitt das S100 Weißes Kettenspray 2.0 ab (Preis pro 100 ml: 4,25 Euro). Ebenfalls die Bestnote bekamen die Trockenschmierungssprays Procycle Dry Lube - mit 2,50 Euro je 100 ml der Preis-Leistungs-Sieger - und S100 Dry Lube (4,25 Euro).

Die Produkte mussten in sechs Testdisziplinen bestehen, wobei die Schmierleistung mit 40 Prozent Anteil deutlich als am wichtigsten bewertet wurde.