Tüv Report : Kia Ceed: Mängelfreie Exemplare bei HU unterrepräsentiert

Berlin Die Auswahl in der klassischen Kompaktklasse ist riesig - VW Golf, Opel Astra, Toyota Corolla oder Ford Focus tummeln sich da etwa. Auch der Ceed von Kia ist ein Vertreter. Tipps für den Gebrauchtkauf.

Als müsse sich Kia von seiner südkoreanischen Herkunft distanzieren, redet der Hersteller bei seiner Kompaktklasse von einem „waschechten Europäer“. Was auch weitgehend zutrifft: Denn auch die betrachtete zweite Generation des Ceed wurde im Kia-Designzentrum in Frankfurt am Main entworfen, im Forschungs- und Entwicklungszentrum in Rüsselsheim entwickelt und im Kia-Werk Žilina in der Slowakei produziert.