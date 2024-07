Stiftung Warentest Kinderanhänger fürs Fahrrad: Tipps für sicheren Fahrspaß

Von den zehn Kinderanhängern zwischen 350 Euro und 1300 Euro fielen alle mit „mangelhaft“ durch. An den Fahrleistungen und dem leichten Umgang mit den Gefährten im Alltag lag es nicht, sondern an unerwünschten Inhaltsstoffen und einem Sicherheitsmangel. So enthielten die meisten Modelle verbotene Chemikalien, manche schützten Kinder bei Unfällen schlecht. Bei einem Modell ist dazu auch noch die Deichsel gebrochen.