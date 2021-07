Oldies mit viel Platz : Klassische Transporter abseits vom Bulli

Der Bulli (hier T2) ist ein begehrter Transporter, was sich auch in hohen Preisen widerspiegelt. Foto: Axel Heimken/dpa/dpa-tmn

Mainz/Bochum Neben VW Bulli und Ford Transit gibt es noch andere historische Oldtimer mit sehr viel Platz. Der Mercedes L 206 D wird jetzt 50 Jahre alt, ein Fahrzeug mit bewegter Geschichte. Doch es gibt noch mehr.

Vor rund 50 Jahren kaufte Daimler-Benz den Transporter-Hersteller Hanomag-Henschel. Zunächst mit den Modellen L 206 D und L 207 stiegen die Stuttgarter daraufhin so auch in den Bereich der leichten Nutzfahrzeuge ein. Die Fahrzeuge basierten auf den Hanomag-Henschel F20 bis F35 und unterschieden sich anfangs nur durch wenige Ausstattungsmerkmale. Als Mercedes trugen sie den Stern und erweiterten das Nutzfahrzeug-Programm der Stuttgarter.

Das sieht Hans Gerd Brauneiser von der Rheinlandgarage in Köln ähnlich. Es komme aber stark auf den vorherigen Einsatz und den anschließenden Pflegeaufwand an. „Die meisten historischen Transporter wurden hart rangenommen und zeigen dementsprechend viele Spuren. Rost gibt es in allen Ecken“, sagt Brauneiser. Dazu treten Probleme häufig an den Trommelbremsen auf, je nach Marke und Modell unterschiedlich ausgeprägt. Sind die verschlissen, lassen sich originale Sätze nicht so einfach besorgen - einige Ersatzteile gebe es schlicht nicht mehr.