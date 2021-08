Schlamm und Schnee : Kombi fürs Gelände: Mercedes bringt C-Klasse als All-Terrain

Stuttgart Nach der E-Klasse schickt Mercedes jetzt auch die C-Klasse ins Gelände. Für alle, denen der Kombi zu brav, ein SUV aber zu bullig ist, gibt es das T-Modell bald auch als All-Terrain.

Die C-Klasse wird rustikaler. Analog zum T-Modell der E-Klasse legen die Schwaben jetzt auch den kleinen Kombi als All-Terrain für leichtes Gelände auf. Die dritte Modellvariante der Baureihe soll ihre Premiere im September auf der IAA in München (7. bis 12. September) feiern und noch in diesem Jahr in den Handel kommen. Das teilte der Hersteller mit, noch ohne Preise zu nennen.