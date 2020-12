MG feiert Comeback : Kompaktes Elektro-SUV startet im Frühjahr

Einen MG hatten Sie anders in Erinnerung? Stimmt, denn die mittlerweile nach China verkaufte Marke war früher für Roadster bekannt. Im Frühjahr startet sie mit einem elektrischen SUV neu durch. Foto: Marc Van Oene/MG/dpa-tmn

Berlin Knorrige Roadster aus England - daran denken wohl die meisten beim Namen MG. Doch die mittlerweile chinesische Marke startet nun neu durch - und fährt ein kompaktes Elektro-SUV vor.

Bekannt geworden sind sie mit traditionellen britischen Roadstern. Doch jetzt feiert die mittlerweile nach China verkaufte Marke MG in Deutschland ihr Comeback mit einem elektrischen Geländewagen:

Dafür gibt es einen 4,31 Meter langen Geländewagen mit Platz für fünf Personen und 448 Litern Kofferraum. Das Design ist eher konventionell und das Innenleben erinnert in vielen Details an die letzte Generation von VW-Modellen. Kein Wunder: MG gehört zum SAIC-Konzern, der in China mit den Niedersachsen gemeinsame Sache macht. Auf dem neuesten Stand sind dagegen die Assistenzsysteme mit adaptivem Tempomaten, Touchscreen-Navigation und Spurführungshilfe.