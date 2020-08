Gegen Verschleiß : Kupplung nur zum kurzen Gangwechsel durchtreten

München Wer schon länger Auto fährt, entwickelt oft Untugenden. Dazu zählt das Warten vor der roten Ampel mit eingelegtem Gang und durchgetretener Kupplung. Das kann auf lange Sicht teuer werden.

Wer bei Grün möglichst schnell weiterfahren will und deshalb an der roten Ampel eine ganze Weile die Kupplung tritt, belastet das Ausrücklager, erklärt der Tüv Süd. Dieses Bauteil verschleißt so auf Dauer vorzeitig.