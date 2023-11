Bike-Check Kurz und knackig: Durch die Stadt mit einem Kompaktrad

Schon eher pragmatisch ist der One-Size-fits-most-Ansatz: Die Höhe von Lenker und Sattel sind per Speedlifter beziehungsweise Schnellspanner in Sekundenschnelle der Fahrerin oder dem Fahrer angepasst. Ausgelegt sei das Hans-On für Körpergrößen von 1,60 bis 1,90 Meter, so Rutzmoser. In Familien mit Kindern im Teenager-Alter kann meist also jeder mal aufsatteln.