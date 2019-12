Feuerwerk trifft Blech : Lackpolitur hilft gegen Schmauchspuren am Auto

München/Frankfurt/Main Wenn Raketen fliegen und Böller knallen, steht das Fahrzeug idealerweise in einer Garage. Parkt es draußen und bekommt etwas ab, sind aggressive Reiniger genau die falsche Lösung.

Darum sollte man an den Tagen rund um Silvester unbedingt prüfen, ob alle Fenster geschlossen sind, rät der Automobilclub von Deutschland (AvD). Ein Risiko besteht laut AvD insbesondere bei Windabweisern an den Fenstern. In diesen Abdeckungen könnten sich Feuerwerkskörper verkeilen, begründen die Experten und raten, sie abzukleben.

Generell steht das Auto rund um den Jahreswechsel am sichersten in einer Garage. Wer keine eigene hat, der sollte nach Ansicht des AvD darüber nachdenken, in ein öffentliches Parkhaus zu fahren. Parkt das Auto an einer Straße, sollte es unter einem Baum oder unter einer Brücke stehen. Dort ist es besser vor herabfallenden Feuerwerkskörpern geschützt.