Gegen Hitze : Lässt sich eine Klimaanlage im Auto nachrüsten?

Wann lassen sich Klimaanlagen in älteren Autos nachrüsten? Foto: Christin Klose/dpa-tmn.

Stuttgart/Berlin Puh, dürften einige Autofahrer denken - die Juni-Hitzewelle ist zum Glück vorbei. Die nächste kommt aber bestimmt. Gut, dass die meisten modernen Autos eine Klimaanlage haben.

Aber gerade bei Basisversionen billigerer Neuwagen oder in älteren Gebrauchten ist der Kältespender noch nicht selbstverständlich. Kann man nachrüsten?

Auch müsse etwa für die Arbeiten das Armaturenbrett raus, um den Verdampfer einzubauen, wo das Kühlmittel Verdunstungskälte in den Innenraum abgibt. „Das ist bei manchen Autos extrem aufwendig.“

Mühlich rechnet bei relativ einfach aufgebauten Autos mit Preisen zwischen 2000 und 2500 Euro. „Bei aufwendigen Arbeiten kann man aber auch ganz schnell bei 4000 Euro liegen.“ In der Regel sei das Nachrüsten ein Nischenmarkt, obwohl auch Fremdhersteller es anbieten.

Das könne auch jemandem passieren, der eine moderne Klimaanlage im Oldtimer nachrüsten lässt. „Das hängt immer auch ein wenig vom Sachverständigen ab.“ Aber entsprechend historisch anmutende Bauteile seien in den Klassiker-Sparten der Anbieter aber durchaus noch auf dem Markt erhältlich.

Die Teile sind aber alle einer Box untergebracht. Der kalte Luftstrom gelangt dann etwa durch eine Öffnung der Karosserie ins Fahrzeug, etwa am Dach. Solche Dach- oder Aufbauklimaanlagen kosten circa ab 1300 plus Einbau, so Mühlich.