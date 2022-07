Kultiges Comeback : Lamborghini legt den Countach neu auf

Sant'Agata Bolognese Pünktlich zum 50. Geburtstag feiert einer der spektakulärsten Sportwagen sein Comeback. Lamborghini legt den Countach noch einmal neu auf. Doch die Stückzahl der sportlichen Flunder ist begrenzt.

Er gilt als Ikone unter den Supersportwagen und war der Spitzentrumpf im Autoquartett: Kaum ein Auto hat PS-Fans in den 1970er und 1980er Jahren so sehr bewegt wie der Lamborghini Countach. 50 Jahre nach seinem Debüt feiert er als Kleinserie ein Comeback. Der Countach kommt im Herbst für einen Preis von knapp 2,4 Millionen Euro in den Handel, teilte der Hersteller mit. Allerdings sind alle geplanten 112 Exemplare bereits verkauft.