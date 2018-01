später lesen Campingbusse Langversion ab Frühjahr: Ford Westfalia Nugget Plus FOTO: Ford/Westfalia FOTO: Ford/Westfalia Teilen

Ford zieht den Campingbus Westfalia Nugget in die Länge. Die Version Nugget Plus mit langem Radstand in Kooperation mit Westfalia feiert Premiere auf der <a href="https://www.messe-stuttgart.de/cmt/" target="_blank">Urlaubsmesse CMT</a> in Stuttgart (13. bis 21. Januar). dpa