Neues SUV-Modell Leapmotor C10: Lockt er sparsame Familien zur E-Mobilität?

Den Antrieb übernimmt eine E-Maschine von 160 kW/218 PS an der Hinterachse, die aus einem Akku von 69,9 kWh gespeist wird. Das reicht dem Hersteller zufolge für maximal 180 km/h und bis zu 420 Kilometer. Beim Laden braucht man allerdings etwas Geduld, räumt Stellantis ein und verspricht baldige Besserung: 6,6 kW am Wechsel- und 84 kW am Gleichstrom sind selbst in den Augen von Stellantis „allenfalls Mittelmaß“.