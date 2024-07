Klappen, Blinken, Pumpen Leicht und wendig: Trends von der Fahrradmesse Eurobike

Die Zeit großer und schwerfälliger Lastenfahrräder scheint vorbei, wenn man auf neue Modelle wie das Carrie (ab 5.800 Euro) des Herstellers Riese und Müller aus Darmstadt schaut. Auf 20-Zoll-Rädern sind enge Kurven kein Problem und die abschließbare Gepäckkiste lässt sich leicht zum Transport der Kinder umbauen. Ein ähnliches Fahrkonzept verfolgt das Urbanox (ab 6.300 Euro) des Hamburger Herstellers Avnson, das obendrein klappbar ist. „Der gesamte Hinterbau des Fahrrads kann auf die Ladefläche geklappt werden“, sagt Entwickler Sahabi Arouna. So findet das schmale Lastenfahrrad seinen Platz auch in Berliner Altbaufluren oder in den Fahrradabteilen der Deutschen Bahn, weil es kompakt am Vorderrad an den entsprechenden Bügeln aufgehängt werden kann.