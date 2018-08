später lesen Ab dritter HU Lenkgelenke bei Renault Clio früh defekt FOTO: Renault FOTO: Renault Teilen

Was in Deutschland der Polo, ist in Frankreich der Clio: einer der beliebtesten Kleinwagen überhaupt. Aber auch auf hiesigen Straßen ist das Modell oft zu sehen. An seiner Qualität dürfte die Popularität aber nicht zwingend liegen. dpa