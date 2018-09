Lexus bringt aufgefrischten RC zum Jahreswechsel

Lexus hat den RC überarbeitet. Das sportliche Coupé der Toyota-Tochter feiert auf dem Pariser Autosalon Weltpremiere (Publikumstage: 4. bis 14. Oktober). dpa

Der RC soll zum Jahreswechsel zu den Händlern rollen, teilt der Hersteller mit. Äußerlich zeigen sich unter anderem die Enden des vorderen Stoßfängers, der Kühlergrill sowie die LED-Scheinwerfer neu gestaltet.

Zu einer besseren Dynamik sollen die Verkleidungen der Seitenfensterrahmen mit neuer Luftleitfinne sowie Lufteinlässe am hinteren Stoßfänger beitragen. Zudem habe man den Schwerpunkt des Autos gesenkt und sowohl Aufhängung und den Antriebsstrang feiner abgestimmt, teilt der Hersteller weiter mit.

So gibt es neben neuen 19-Zoll-Rädern mit haftungsoptimierten Reifen und neuen Stoßdämpfern auch steifere Aufhängungsbuchsen. Der RC soll ein ruhigeres und stabileres Fahrverhalten an den Tag legen und sich „spurstabiler als je zuvor“ zeigen. Den Innenraum werten die Japaner unter anderem mit gebürsteten Oberflächen und größeren Kniepolstern an der Mittelkonsole auf.

Pariser Autosalon