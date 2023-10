Teure Großraumlimousine Lexus LM verspricht viel Raum und Luxus

Köln · Wer durch die Schiebetüren steigt, soll sich im LM wie in der First Class eines Fliegers fühlen. Aber das hat - wie in der Luftfahrt auch - seinen Preis.

05.10.2023, 11:28 Uhr

Großraumlimousine mit Erste-Klasse-Charme: der Lexus LM. Foto: Lexus/dpa-tmn

Lexus bringt die neue Großraumlimousine LM nach Deutschland. Mit deren Platzangebot, das an die erste Klasse eines Überseefliegers angelehnt sein soll, wollen die Japaner Konkurrenten wie den VW T7 oder die Mercedes V-Klasse ausstechen. Das gilt allerdings auch beim Preis: In der nobelsten Version kostet der 5,13 Meter lange Van 147 100 Euro und wird zum teuersten Lexus, wie die Toyota-Tochter mitteilt. Dafür gibt es neben viel Platz auch mehr Prestige: Hinter der Trennwand mit versenkbarer Scheibe und durchgehendem 48-Zoll-Bildschirm montieren die Japaner in der Nobelversion nur zwei klimatisierte Massagesessel mit Liegeposition. Natürlich mit Kühlschrank Dazu gibt es elektrische Schiebetüren, Jalousien vor Seiten- und Dachfenstern, Kühlschrank, Klapptische und Dutzende Ablagen mit Ladebuchsen für allerlei Zusatzgeräte. Wer Sitzplätze für mehr Passagiere haben möchte, bekommt den LM für rund 25 000 Euro weniger aber auch als Siebensitzer: Dann fallen die „Captain Chairs“ etwas schlanker aus und im Kofferraum ist eine Dreierbank montiert. Antrieb weniger feudal So feudal es im Fond zugeht, so nüchtern präsentiert sich der Antrieb: Der Fahrer oder die Fahrerin muss sich mit einem Vierzylinder-Hybrid mit 184 KW/250 PS begnügen. Damit beschleunigt der Allradler in 8,7 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 und erreicht 190 km/h Spitze. Den Verbrauch gibt Lexus mit 7,2 Litern an, den CO2-Ausstoß mit 163 g/km. © dpa-infocom, dpa:231005-99-449233/2

(dpa)