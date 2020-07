Limousine aus Italien : Maserati Ghibli kommt bald auch als Mild-Hybrid

Mit elektrischer Unterstützung: Maserati bietet seine Limousine Ghibli vom September an auch mit einem Mild-Hybrid-System an. Foto: Aldo Ferrero/Maserati/dpa-tmn

Wiesbaden Maserati elektrifiziert als erstes Modell seine Limousine Ghibli: Sie startet auch mit einem Vierzylinder-Mild-Hybrid ins neue Modelljahr.

An der Leistung ändert sich dabei wenig: So stehen den 257 kW/350 PS des Sechszylinders nun 243 kW/330 PS gegenüber. Die Fahrleistungen passen trotz der Zylinder-Einbußen ins Segment. So beschleunigt die Limousine in 5,7 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h und erreicht ein Spitzentempo vom 255 km/h. Den Kraftstoffverbrauch gibt das Unternehmen mit 8,5 Litern (196 g/km CO2) an.