Autotest : Maserati GranTurismo: Traumwagen für die nächste Generation?

Berlin Tolle Form, teures Ambiente und sportliche Motoren - so bedient Maserati seit über 100 Jahren exklusive PS-Träume. Ob sich das mit dem neuen GranTurismo ändern wird, verrät eine Probefahrt.

Maserati probt die Zeitenwende. Zwar haben die Italiener für ihren Supersportwagen MC20 gerade noch einmal einen nagelneuen V6-Motor entwickelt. Doch wenn in diesem Jahr die zweite Auflage des GranTurismo an den Start geht, dann fährt der Dreizack zum ersten Mal elektrisch.

Mit drei Motoren zur Superpower

Zwischen der einen E-Maschine an der Vorder- und den beiden an der Hinterachse ist Platz für eine Batterie mit einer Kapazität von 82 kWh. Sie ermöglicht eine Reichweite von maximal 450 Kilometern. Dank der besonderen T-Form verteilt sich das Batteriepaket um den Mitteltunnel herum, wodurch der Schwerpunkt gesenkt wird. Für ein Elektro-Auto liegt der Maserati daher erstaunlich tief auf der Straße.

Beschleunigung der besonderen Art

Wenn der Fahrer den GranTurismo mit einem Drehregler am Lenkrad stufenweise scharf schaltet, wird aus dem entspannten Gleiter ganz schnell ein startbereiter Top-Athlet. Beim Kickdown treiben die drei E-Motoren den mehr als zwei Tonnen schweren 2+2-Sitzer dann so schnell voran, dass es sich überwältigend anfühlt.

Wie gut, dass der GranTurismo nicht nur beim Fahren schnell ist, sondern auch beim Laden. Die bei europäischen Herstellern noch seltene 800-V-Technik ermöglicht eine Stromaufnahme von bis zu 270 kW. Daher steigt die Reichweite in weniger als fünf Minuten um 100 Kilometer. Und an der Wallbox lädt der Italiener serienmäßig mit immerhin 22 KW.

Beim Spitzentempo nicht konkurrenzlos

Stilles Sportwagen-Vergnügen

Und was durch den schlichten Sound an Sinnlichkeit verloren geht, machen die Designer mit ihren harmonischen Formen und der gehobenen Materialauswahl wieder wett - selbst wenn für so ein klassisches Konzept mittlerweile überraschend viele Bildschirme an Bord sind.