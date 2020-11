Spitzenmodell : Maybach-Version der S-Klasse kommt 2021

Luxus in Langform: Die 5,47 Meter lange Maybach-Version fährt ab Sommer 2021 an die Spitze des Mercedes-Limousinen-Programms. Foto: Daimler AG/dpa-tmn

Stuttgart Bei Limousinen ist es wie bei Motorjachten - je länger, desto luxuriöser. Das wissen sie auch bei Mercedes. Und schicken die neue S-Klasse schon kurz nach ihrer Premiere auf die Streckbank.

Der Raumgewinn kommt laut Hersteller allein den Fond-Passagieren zugute: Sie fahren in Loungesesseln mit Liegeposition und ausklappbaren Fußstützen, schreiben auf Klapptischen aus der Mittelkonsole oder erfrischen sich mit Kaltgetränken aus der Bordbar, die in eigenen Maybach-Gläsern gereicht werden.

Für zusätzlichen Komfort gibt es neben der üblichen Sitzheizung für die zweite Reihe nun auch Nacken- und Schulterheizung. Die Gurte werden wie in den Coupés und Cabrios aus Stuttgart automatisch angereicht. Und weil die großen Türen so schwer sind, hat Mercedes dafür auf Wunsch elektrische Unterstützung im Angebot. Außerdem soll eine aktive Geräuschunterdrückung für vornehme Stille an Bord sorgen.