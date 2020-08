Drehmoment ohne Ende : McLaren 620R kostet gut 290 000 Euro

Rennwagen mit Straßenzulassung: Die Hutze auf dem Dach des McLaren 620R soll helfen, zusätzliche Luft zur Kühlung in den Motorraum zu befördern. Foto: McLaren/dpa-tmn

Woking McLaren setzt der sogenannten Sport Series die Krone auf und bietet seine Einstiegsbaureihe nun auch als 620R an. Das sprintstarke Coupé ist limitiert.

McLarens neuer Sportwagen 620R ist ab 292 437 Euro zu haben. Das Coupé übernimmt viele Details des Rennwagens aus der GT4-Serie, hat aber allen Umbauten zum Trotz eine Straßenzulassung. Der 620R ist auf 225 Exemplare limitiert und wird nur bis zum Jahresende produziert. Die Auslieferung beginnt dem Hersteller zufolge in diesen Tagen.

Wo das Sport-Series-Grundmodell mit 397 kW/540 PS auskommen muss, leistet der 3,8 Liter große V8-Benziner hier 456 kW/620 PS und bringt bis zu 620 Newtonmeter (Nm) an die 20 Zoll großen Hinterräder. Das macht ihn zum stärksten und sprintschnellsten Modell der Serie. Denn in 2,9 Sekunden geht es von 0 auf 100 km/h. Und in 8,1 Sekunden sind bis 200 km/h erreicht.