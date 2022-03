Europäischer Fahrzeugverband : Mehr Nachfrage nach Vans mit Alternativantrieb

In der EU ist die Nachfrage nach alternativ angetriebenen Vans deutlich gestiegen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/dpa-tmn

Brüssel Nutzfahrzeuge mit Elektro- oder Hybridantrieb sind EU-weit immer noch eine Nische. Doch auch in dieser Sparte steigt die Zahl der Neuzulassungen - besonders bei hybrid-elektrischen Vans.

In der Europäischen Union ist die Nachfrage nach alternativ angetriebenen Vans im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Die Zahl der neu zugelassenen elektrisch-aufladbaren Leichtnutzfahrzeuge und Plug-in-Hybride sei 2021 in der EU um fast zwei Drittel auf 46.853 Exemplare gewachsen, teilte der europäische Fahrzeugverband Acea mit.

Insgesamt bleiben diese also weiter eine Nische. Denn neun von zehn der im vergangenen Jahr neu zugelassenen Nutzfahrzeuge werden mit Dieselkraftstoff betrieben. Im Jahr 2021 wurden nach Verbandsangaben 1.408.376 Exemplare neu zugelassen. Dabei zeigten sich vor allem Franzosen und Italiener interessiert an Dieselvans. In Spanien und Deutschland hingegen ging die Nachfrage zurück.