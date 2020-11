Camper selber bauen : Mein Wohnmobil ist Marke „DIY“

Berlin Wohnmobile boomen. Aber nicht jeder aber kann sich ein Modell von der Stange leisten. ACE-Wohnmobilexperte Constantin Hack erklärt, wie man mit Do-it-yourself zu einem wohnlichen Camper kommen kann.

Lust auf ein eigens Wohnmobil, aber nicht genug Geld, sich zumindest ein gebrauchtes zu kaufen? Der Traum von der Freiheit auf vier Rädern kann laut Constantin Hack dennoch für verhältnismäßig wenig Geld wahr werden. Als Zauberwort nennt der Technik-Redakteur und Wohnmobil-Experte des Auto Club Europa (ACE): „DIY“ - „Do it yourself“. Am Anfang steht dabei die Suche nach einer geeigneten Basis für den Ausbau. Allerdings hat die Corona-Krise hier allgemein zu einem deutlichen Preisanstieg geführt.

„Echte Schnäppchen sind deshalb im Augenblick kaum zu finden, vielmehr werden immer wieder ziemlich grottige Fahrzeuge zu überhöhten Preisen angeboten“, so der Experte. Er rät, in der Suchfunktion einer der großen Automobil-Börsen keine bestimmte Marke oder kein bestimmtes Modell einzugeben, sondern das verfügbare Budget und die Fahrzeugklasse. Meistens firmiere die dann unter Transporter. Zur Besichtigung sollte dann unbedingt jemand mitkommen, der sich mit der Materie auskennt. Oder man lässt das Fahrzeug im Rahmen einen Gebrauchtwagenchecks unter die Lupe nehmen.

Modelle, die grundsätzlich als Basis in Frage kommen können, sind zum Beispiel Mercedes Sprinter, Ford Transit und gerade günstige Fiat Ducato. Wenn es eine Nummer kleiner sein soll, eignen sich Modelle wie VW Caddy, Renault Kangoo oder Ford Tourneo als Mikrocamper. Fündig werden kann man auch etwa bei einer Zoll-Auktion , wo unter anderem ehemalige Behördenfahrzeugen versteigert werden, oder bei Firmen wie DHL: Durch Erneuerung der Flotte gelangen nach einer gewissen Zeit Modelle zur Versteigerung oder in den Verkauf.

as den Ausbau nach eigenen Vorstellungen grundsätzlich etwas kompliziert macht: Bei Tüv und Co. existiert keine einheitliche Definition eines Wohnmobils, bemängelt Hack. Grundsätzlich sei es daher dringend anzuraten vor dem Ausbaus mit der Prüfstelle zu sprechen, bei der man später auch die Abnahme machen lassen wolle. „Ansonsten kann es bei der Abnahme ein böses Erwachen geben - dann, wenn man mir die Zulassung als Wohnmobil verweigert“, so Hack.

Der Experte warnt aber davor, an der falschen Stelle zu sparen: „Viele versuchen, ihre Vorstellungen mit möglichst simplen Mitteln umzusetzen und verzichten auf teurere Bauteile aus dem Fachhandel.“ Dabei werde aber vergessen, dass ein Wohnmobil gewissen Erschütterungen ausgesetzt ist, was entsprechende Lösungen verlange. Der Kühlschrank etwa, den man zuhause habe, gehöre auf keinen Fall in ein Wohnmobil. Schließlich kann er, je nach Stellplatz, auch schon mal in Schräglage geraten. Dafür braucht es dann ein Modell aus dem Zubehörhandel, das mit solchen Bedingungen klarkommt.