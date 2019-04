später lesen Mehr Platz Mercedes bringt im Mai neues CLA Coupé ab 31.475 Euro Teilen

Mercedes bringt im Mai die zweite Generation des kompakten CLA Coupés in den Handel und bietet damit auch am unteren Ende der Palette ein viertüriges Coupé an. Das Auto wächst um fünf Zentimeter und kostet laut Hersteller ab 31.475 Euro. dpa