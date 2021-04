Neues Elektro-SUV : Mercedes: EQB kommt im Herbst

Stuttgart Nachdem Mercedes gerade den EQA eingeführt und den EQS enthüllt hat, locken die Schwaben Elektroumsteiger nun auch noch mit dem EQB. Als Siebensitzer soll der vor allem Familien ködern.

Mercedes erhöht die Spannung in der Kompaktklasse und elektrifiziert nach dem GLA nun auch den GLB. Als Familienfreund unter den elektrischen Mercedes-Modellen gibt er diese Woche seinen Einstand als EQB auf der Messe Auto Shanghai in China (21. bis 28. April). Er kommt in China aus lokaler Produktion noch im Sommer in den Handel, teilte der Hersteller mit. Für Europa wird der EQB in Ungarn gebaut und der Verkauf zum Jahresende angepeilt.