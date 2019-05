E-Geländewagen : Mercedes EQC startet ab 71.281 Euro

Stuttgart Mercedes startet ins Elektrozeitalter und bringt als erstes von mindestens zehn Akku-Autos bis 2025 nun den EQC in den Handel. Der elektrische Geländewagen spielt in einer Liga mit Audi E-Tron und Jaguar I-Pace und kostet mindestens 71.281 Euro, teilte der Hersteller mit.

Der Verkauf hat in diesen Tagen begonnen, die Auslieferungen sollen zum Jahresende starten, so Mercedes weiter. Zunächst gibt es den Wagen nur in einer Variante als EQ C 400 4Matic mit zwei E-Maschinen von zusammen 300 kW/408 PS und 760 Nm. Damit beschleunigt er in 5,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine elektronisch begrenzte Spitze von 180 km/h.