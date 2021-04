Elektrische S-Klasse : Mercedes EQS startet in zwei Varianten

Stuttgart Nach einer Reihe umgebauter Verbrenner bringt Mercedes jetzt mit dem EQS das erste Akku-Auto mit einer eigenen Architektur. Die Schwaben starten dort, wo sie sich zu Hause fühlen: in der Oberklasse.

Mit 5,21 Metern genauso lang wie eine S-Klasse, aber innen deutlich geräumiger, gibt es den in einem weiten Bogen gezeichneten Viertürer zunächst in zwei Konfigurationen: Als EQS 450+ kommt er mit einem Motor an der Hinterachse, der 245 kW/333 PS leistet und den Sprint von 0 auf 100 km/h in 6,2 Sekunden ermöglicht.