Ab Sommer : Mercedes fährt aufgefrischte E-Klasse vor

Stuttgart Nach rund vier Jahren am Markt überarbeitet Mercedes seine Modelle der Mittelklasse. Die renovierte E-Klasse fährt ab Sommer vor - was ist neu?

Im Sommer bringt Mercedes eine aufgefrischte E-Klasse in den Handel. So fahren laut Hersteller nicht nur Limousine und der Kombi T-Modell, sondern auch der Geländekombi All Terrain sowie Coupé als auch Cabrio aufgefrischt zu den Händlern.